Эти помады не подходят женщинам 50+: названы цвета, которые сразу превращают в жутких старух

«Во-первых, стоит отказаться от фиолетовых цветов. Эти оттенки мало того, что придают губам несвежий вид, так еще и подчеркивают мешки и синяки под глазами», – заверила стилист.

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Она предупредила, что ярко-красная помада зачастую делает образ через чур вульгарным. А вот коричневые оттенки добавят усталости. Еще хуже, если дама в возрасте накраситься помадой телесного цвета. Он ее сразу превратит в старушку.

Нежельская заверила, что избегать дамам 50+ необходимо еще сливовых цветов и оттенков фуксии. Отказаться следует от шиммерных блесков и бесцветных, так как они уменьшат губы визуально. Она подчеркнула, что помада должна подходить к образу, пишет портал «А теперь внимание».