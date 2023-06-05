Зачем держать помидоры в горячей воде: удивительный лайфхак, который изменит вашу жизнь

Помидоры не рекомендуется хранить в холодильнике: хоть они и остаются там свежими более продолжительное время, зато теряют вкусовые качества. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться способом, который использовали еще наши бабушки. Свежие помидоры следует на 5 минут оставить в горячей воде, только не в кипятке, — подойдет температура 50 градусов.

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После этого нужно дать овощам остыть при комнатной температуре, а затем можно смело убирать их в холодильник — вкус нисколько не испортится, советует телеканал «360» со ссылкой на новостной агрегатор «ИноСМИ».