Старят мгновенно: эти цвета помады ни в коем случае нельзя носить женщинам 50+

Эксперт пояснила, что дамам старше 50 лет следует отказаться от фиолетовых цветов. Оне только придает губам несвежий вид, но и лишь подчеркивает синяки и мешки под глазами. Аналогичная ситуация с темными цветами. Более того, Красный сделает образ очень вульгарным.

«Бесцветные помады желательно тоже не использовать, потому что губы в 50 лет выглядят не такими пухлыми, как в молодости. Особенно нежелательно брать шиммерные блески для губ, потому что они будут уменьшать визуально размер губ», — поделилась Нежельская.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она сразу выделили три помады, которые мгновенно старят На первом месте оказался телесный цвет, на втором – коричневый, а на третьем – сиреневый. Стилист настоятельно советует избегать сливовых цветов и оттенков фуксии.

Она добавила, что лучше узнать, какую помаду можно подобрать именно под ваш подтон и тип кожи. Также помада должна сочетаться с образом, пишет портал «А теперь внимание!».