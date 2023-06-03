Старят мгновенно: эти цвета помады ни в коем случае нельзя носить женщинам 50+

Женщины с возрастом делает ошибку, если красится ярко. Лучше выбирать такие тона, которые освежат лицо и скроют морщинки. Также с возрастом губы начинают терять четкий контур и становятся тоньше. Стилист Анастасия Нежельская рассказала, каких оттенков точно нужно избегать при выборе помады.
Эксперт пояснила, что дамам старше 50 лет следует отказаться от фиолетовых цветов. Оне только придает губам несвежий вид, но и лишь подчеркивает синяки и мешки под глазами. Аналогичная ситуация с темными цветами. Более того, Красный сделает образ очень вульгарным.
«Бесцветные помады желательно тоже не использовать, потому что губы в 50 лет выглядят не такими пухлыми, как в молодости. Особенно нежелательно брать шиммерные блески для губ, потому что они будут уменьшать визуально размер губ», — поделилась Нежельская.
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Она сразу выделили три помады, которые мгновенно старят На первом месте оказался телесный цвет, на втором – коричневый, а на третьем – сиреневый. Стилист настоятельно советует избегать сливовых цветов и оттенков фуксии.
Она добавила, что лучше узнать, какую помаду можно подобрать именно под ваш подтон и тип кожи. Также помада должна сочетаться с образом, пишет портал «А теперь внимание!».