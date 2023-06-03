«Дикий тренд этого сезона»: звездный стилист рассказал, какие туфли уже скупают модницы – это шик

Началось лето – время, когда хочется щеголять в новых нарядах. Стилисты уже предлагают носить джинсовые юбки макси и футболки. Однако к любому образу нужна еще и обувь. Обычные туфли уже не самый лучший выбор. Стилист Алеко Надирян, которые одевает многих звезд, включая, Ксению Бородину, рассказал о главном тренде на туфли.
По словам стилиста, на этот раз актуальны стали необычные лодочки, которые смотрятся как кукольные.
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«Дикий тренд этого сезона – «дутые», объемные туфли, как у Минни Маус. В далеком 2013 такие показали Celine – они отделаны мехом. А сейчас – Loewe, Balenciaga и Ushatava показывают свои вариации на разный вкус и цвет: глянцевые, матовые, из овчины, со стразами – выбор широкий. Мне кажется, такой ироничный взгляд на классические лодочки выглядит свежо», – написал он в своем Телеграм-канале.
Фото: t.me/aleko_n17