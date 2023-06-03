Волосы просто убьет: какие шампуни нельзя выбирать, иначе совершите роковую ошибку

Специалист признавалась, что необходимо знать, какая кожа головы, когда выбираешь средства для волос.

«Если вы моете голову раз в неделю и вам этого достаточно, у вас сухой тип кожи. Если же речь идет о мытье волос раз в три дня, скорее всего, вы обладательница нормального типа кожи. А в случае ежедневного мытья, когда кожа головы становится сальной менее чем через сутки, речь идет о жирном типе кожи», — пояснила она.

Также колорист предупредили, что бессульфатные шампуни не так прекрасны, как они говорят. По ее словам, такое средство категорически нельзя пользоваться людям с жирным типом кожи головы.

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Бессульфатные шампуни могут быть полезны лишь обладателям сухой кожи головы, а также людям с вьющимися от природы волосами.

Также эксперты раскрыла популярную уловку маркетологов. Она отметила, что если на упаковке пишут о полезных добавках, то это ничего не гарантирует. Нужно всегда смотреть на состав: чем дальше искомые вещества от начала, тем меньше их концентрация на самом деле.

Хорошими добавками она назвала: ромашку, пантенол, коллаген, эластин. лучше всего, чтобы они они были в списке раньше парфюма, как можно ближе к началу списка, пишет портал «А теперь внимание!».