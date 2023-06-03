Волосы просто убьет: какие шампуни нельзя выбирать, иначе совершите роковую ошибку

Примечательно, что каждая девушка особое внимание уделяет волосам. Правильный уход помогает даже окрашенные волосы поддерживать в отличном состоянии. Важно выбрать шампунь, который не навредит волосам. Колорист международного уровня Татьяна Лисина рассказала, какой шампунь точно может испортить волосы.
Специалист признавалась, что необходимо знать, какая кожа головы, когда выбираешь средства для волос.
«Если вы моете голову раз в неделю и вам этого достаточно, у вас сухой тип кожи. Если же речь идет о мытье волос раз в три дня, скорее всего, вы обладательница нормального типа кожи. А в случае ежедневного мытья, когда кожа головы становится сальной менее чем через сутки, речь идет о жирном типе кожи», — пояснила она.
Также колорист предупредили, что бессульфатные шампуни не так прекрасны, как они говорят. По ее словам, такое средство категорически нельзя пользоваться людям с жирным типом кожи головы.
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Бессульфатные шампуни могут быть полезны лишь обладателям сухой кожи головы, а также людям с вьющимися от природы волосами.
Также эксперты раскрыла популярную уловку маркетологов. Она отметила, что если на упаковке пишут о полезных добавках, то это ничего не гарантирует. Нужно всегда смотреть на состав: чем дальше искомые вещества от начала, тем меньше их концентрация на самом деле.
Хорошими добавками она назвала: ромашку, пантенол, коллаген, эластин. лучше всего, чтобы они они были в списке раньше парфюма, как можно ближе к началу списка, пишет портал «А теперь внимание!».