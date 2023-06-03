Пять лучших моделей купальников: женщинам 50+ лучше выбирать только такие

Эксперты назвали пять купальников, которые точно стоит купать женщинам в элегантном возрасте. Первым в списке оказалось монокини с V-образным вырезом. Стилисты подчеркнули, что оно подойдет дамам с любой фигурой. Такие вырезы выгодно подчеркивают талию. Если бритаельки широко расставлены, то талия еще тоньше смотрится, сказала стилист-имиджмейкер Элизабет Косич.

Еще одним купальник-бестселлер – танкини. Такой фасон подойдет тем, кто хочет открыть больше тела, но при этом не оголять живот. Такой купальник идеален для тех, у кого грушевидная фигура. Формы будут смотреться более гармонично.

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Популярны купальники в ретро-стиле 50-х, – это бикини с высокой талией. Они примечательны тем, что прикрывают живот, а также делают акцент на талии. Этот фасон будет хорош для дам с фигурой «яблоко», а также «песочные часы». Но вообще купальник подойдет для любой фигуры.

Если брать слитный купальник, то лучше выбирать фасон со сборкой. Он лучший для женщин старше 50 лет. Любые изъяны фигуры, бугорки, он сможет скрыть. Более того, купальник подчеркнет женственные изгибы, увеличит зону бюста.

В тренде купальники на одно плечо. За счет диагональных линии фигура кажется стройнее. Можно искать купальники с узорами, принтами и швами именно в таком расположении. также оборка выгодно отвлекает внимание от проблемных зон, добавляя «стиля и драматизма», пишет The Voice.