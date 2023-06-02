Вымойте руки не мылом, а зубной пастой: результат вас потрясет

После долгой возни на кухне на руках часто остаются резкие неприятные запахи, которые невозможно удалить простым мытьем с мылом. Чтобы справиться с этой проблемой, попробуйте использовать при мытье не мыло, а зубную пасту. Этот вариант наверняка вас удивит, но, попробовав сделать это однажды, вы обязательно повторите трюк.

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Зубная паста не хуже мыла отчистит жир и грязь, но плюс к этому еще и устранит «ароматы» селедки и других сильно пахнущих продуктов. По материалам изданий vnimanie.pro и «Белновости».