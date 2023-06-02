К парикмахеру в июне идите только в эти дни: названы идеальные даты для стрижки и других бьюти-процедур

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«С 1 по 4 — эффективны уходовые и инъекционные процедуры, но с осторожностью в области щек. Лучшее время для ухода за руками, маникюр. После стрижки, сделанной в такой день, волосы будут отрастать быстро.

А с 5 по 8 будут особенно эффективны пилинг и чистки, кроме чистки зубов. После стрижки, сделанной в этот день, волосы будут отрастать медленно.

С 9 по 12 хорошие дни для избавления жира на животе, это упражнения, липолитики, обетования. Волосы после стрижки будут отрастать медленно.

А 13-17 хорошие дни для депиляции в зоне бикини и для курса антицеллюлитных массажей. Волосы будут расти медленно, если подстричься в этот день, и хороший день, для осветления волос.

19-22 июня хорошие дни для того чтобы заняться зубами. Отличный день для стрижек, кто хочет отрастить шевелюру. И окрашивание в этот день будет держаться дольше.

А с 23 по 30 июня – меняем цвет волос, эти дни удачны для этого, кроме осветления. Уходовые процедуры головы, и волос. Это маски, биовитаризация лица и кожи головы для роста волос», – поделилась астролог.