Стилистов от это трясет: эти три пары летней обуви категорически нельзя носить

И первыми в списке оказались сабо с открытым носком. Стилисты считают их настоящей безвкусицей. Эксперты настаивают на том, чтобы вместе такой неудачной обуви представительницы прекрасного пола выбирали полноценные босоножки или закрытые лоферы.

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Также ужасают стилистов блестящие шлепки. Они считаются моветоном. Более того, их ни в коем случае нельзя носить в городе. А также они могут повредить ноги.

Еще одной парой неудачной обуви считаются эспадрильи с платформой в два-три слоя, которые выглядят избыточно. По словам Наташи, сочетание светлой подошвы, пробки и джута смотрится странно. Вместо них лучше покупать обувь на соломенной платформе, сообщает «Я покупаю».