Помолодеете в один миг: пять простых хитростей, которые скроют признаки старения

По словам специалистов, особенно важно следить за своими бровями, когда возраст уже далеко не юный. Если брови естественные, широкие и мягкие, то они всегда освежают общий вид. Но стоит точно отказаться от четких графичных форм, так как такие брови прибавляют несколько лет.

А в макияже лучше отказаться от черных карандашей для век, так как они подчеркнут желтизну белков глаз. Женщинам элегантного образа лучше использоваться коричневые и голубые оттенки.

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Также всегда из-за старения глаза кажутся меньше. Это проблему легко решить. Сделать взгляд распахнутым помогут щипцы для завивки ресниц. При этом даже туш можно не использовать.

Еще одна кнопка омоложения — прическа. Она всегда может освежить внешний вид. Специалисты советуют делать высокий конский хвост, так как он зрительно подтягивает линию скул, делая их четче.

Также в плюс будет работать челка — универсальный способ визуально омолодиться на несколько лет. С ее помощью спрячутся морщины на лбу и скорректируются линии лица, сообщает Woman.ru.