Бабушкина хитрость: трюк с новой обувью, который защитит от мозолей

С приходом лета мы начинаем носить другую обувь — соответственно сезону, и многие страдают от мозолей: новые босоножки, кеды и туфли нещадно натирают. Чтобы облегчить себе жизнь, можно, конечно, воспользоваться «химией». Но она часто портит обувь. Есть средство, которое может стать идеальным и для ног, и для туфель.

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Внутрь туфель, изготовленных из натурального материала, надо туго набить смоченную теплой водой белую бумагу. И оставить обувь при комнатной температуре до тех пор, пока бумага полностью не высохнет. Убрав бумагу и примерив туфли, вы удивитесь: они станут гораздо мягче и комфортнее, уверяют издания vnimanie.pro и Marie Claire.