Превратят в посмешище: какие вещи категорически не стоит носить в 2023 году

Каждый сезон магазины обновляют свои полки, выкладывая новый товар. И в такие моменты хочется обновить гардероб. Однако не всегда тренды всем идут. Персональный стилист Евгения Гудошина рассказала, какие вещи не стоит покупать в 2023 году. Она сразу подчеркнула, что одежда со звериными принтами, которая в этом сезоне актуальна, самая «опасная» в магазине.
Также стилист отметила, что нужно быть особенно аккуратнее с фурнитурой. По ее словам, вещи с такими активными принтами не требуют дополнительного украшательства. Если это рубашка с рисунком под зебру с акцентными пуговицами, и подплечниками, и необычными рукавами, появляется большой риск выглядеть вульгарно.
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Гудошина предупредила, что еще необходимо быть осторожнее с необычным кроем. Если фасон очень сложный, то появляется больше шансов, что анималистичный принт будет смотреться нелепо и просто все испортит.
«Еще одно табу — вещи из дешевой ткани с неаккуратными швами в дикой расцветке. Звериный принт абсолютно точно будет приковывать к вам взгляды, и, если ткань выглядит дешево или торчат нитки, это тоже заметят», — поделилась стилист, пишет «А теперь внимание!».