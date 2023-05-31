Превратят в посмешище: какие вещи категорически не стоит носить в 2023 году

Также стилист отметила, что нужно быть особенно аккуратнее с фурнитурой. По ее словам, вещи с такими активными принтами не требуют дополнительного украшательства. Если это рубашка с рисунком под зебру с акцентными пуговицами, и подплечниками, и необычными рукавами, появляется большой риск выглядеть вульгарно.

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Гудошина предупредила, что еще необходимо быть осторожнее с необычным кроем. Если фасон очень сложный, то появляется больше шансов, что анималистичный принт будет смотреться нелепо и просто все испортит.