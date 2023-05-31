Необходимы всем женщинам 40+: эти три стильных пары брюк впишутся в любой гардероб

И первыми в списке оказались прямые брюки. По словам стилистов, они визуально вытягивают ноги и делают фигуру стройнее. Особенно сильно этот эффект будет виден, если выбирать модели на завышенной талии, с тонкой вертикальной полоской или длиной до пола.

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Также смело можно выбирать брюки клеш. Они всегда добавляют образу шарма. Эксперты признавались, что нужно брюки подбирать по типу фигуры. Для «прямоугольника», «перевернутого треугольника» и «песочных часов» именно клеши подойдут идеально, так как они облегают бедра. Для всех типов фигуры подойдут модели, где свободные в бедрах.

Еще одна достойная пара брюк – широкие. Это универсальный фасон, который выручит в самых разных ситуациях. Это комфортные брюки, в которых удобно, особенно в летнюю погоду, сообщает «Я Покупаю».