Необходимы всем женщинам 40+: эти три стильных пары брюк впишутся в любой гардероб

Многие девушки предпочитают носить брюки. Этот предмет гардероба выглядит элегантно. Однако не все фасоны способны украсить фигуру дам. Стилисты рекомендуют женщинам старше 40 лет пересмотреть свой гардероб.
Лучше выбирать только три пары брюк, которые отлично смотрятся на любой фигуре. Эксперты назвали самые элегантные фасоны, которые впишутся в любой гардероб и никогда не выйдут из моды.
И первыми в списке оказались прямые брюки. По словам стилистов, они визуально вытягивают ноги и делают фигуру стройнее. Особенно сильно этот эффект будет виден, если выбирать модели на завышенной талии, с тонкой вертикальной полоской или длиной до пола.
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Также смело можно выбирать брюки клеш. Они всегда добавляют образу шарма. Эксперты признавались, что нужно брюки подбирать по типу фигуры. Для «прямоугольника», «перевернутого треугольника» и «песочных часов» именно клеши подойдут идеально, так как они облегают бедра. Для всех типов фигуры подойдут модели, где свободные в бедрах.
Еще одна достойная пара брюк – широкие. Это универсальный фасон, который выручит в самых разных ситуациях. Это комфортные брюки, в которых удобно, особенно в летнюю погоду, сообщает «Я Покупаю».