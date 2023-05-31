Ни в коем случае не храните огурцы рядом с тремя продуктами: придется выбросить

Мало кому известна одна особенность свежих огурцов: они не уживаются с некоторыми «соседями» — если положить их рядом в холодильнике, огурцы быстро испортятся. Известно, что груши, яблоки и помидоры — именно те продукты, с которыми «дружба» у огурцов обречена на провал: эти фрукты и овощи ускоряют процесс созревания огурцов, в результате они быстро становятся мягкими, рыхлыми и непригодными в пищу.

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Чтобы сохранить огурчики свежими и крепкими, рекомендуется сначала упаковать их в полиэтиленовый пакет — только неплотно, чтобы оставить доступ воздуха, и только после этого убрать в холодильник, избегая соседства перечисленных продуктов.

По материалам изданий vnimanie.pro и santeplusmag