Не выбрасывайте хвостики клубники – пожалеете об этом: незаменимая приправа

Свежая клубника может пригодиться не только в качестве вкусной и полезной еды. Оказывается, хорошую службу могут сослужить плодоножки этой ягоды, которые в просторечии называют «хвостиками». Если собрать их достаточное количество, то вы получите превосходную добавку к чаю: напиток приобретет интересную кислинку и терпкость, а еще – приятный аромат.

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Хвостики, прежде чем добавлять в чай, рекомендуется немного примять, а потом высушить. Если сделать все правильно – они сохранятся до самой зимы. Рекомендуется класть 15 хвостиков клубники на одну чашку чая, сообщают издания vnimanie.pro и «Белновости».