Волосы будут расти словно на дрожжах: 4 секрета стилиста

Если волосы медленно растут и начали выпадать – можно справиться с этой проблемой сравнительно несложными методами. Стилист-колорист Ярослава Пивоварова рассказала, как сделать свои волосы длинными, блестящими и красивыми. Очень важно регулярно делать пилинг кожи головы — эксперт считает, что эта процедура должна повторяться дважды в месяц, не чаще.

Пилинг очищает кожу, удаляет омертвевшие частички и жир, после каждого пилинга заметно улучшается кровоснабжение, что способствует росту волос. Если волосы секутся – обязательно нужно состричь концы в парикмахерской. Наконец, еще одно правило по уходу за волосами – правильное расчесывание: от кончиков к корням.

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И еще – при мытье наносить шампунь надо обязательно дважды, тогда волосы лучше промываются и быстрее растут, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на «Спорт-Экспресс».