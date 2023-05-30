Как правильно выбрать наряд из лакированной кожи, чтобы он прослужил вечность: ценный совет стилиста

В 2023 году особенно популярны стали наряды из кожи. Появились и наряды из лакированной кожи. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, как правильно выбирать вещи из лакированной кожи, чтобы они прослужили вечность. Эксперт пояснила, на что обращать внимание.
«В первую очередь нужно смотреть, чтобы кожа была качественная. Помните, сейчас большинство лакированной кожи — это экокожа, а не натуральная. И она очень легко царапается из-за лака, поэтому нужно смотреть, чтобы при соприкосновении с другими предметами на коже не оставалось следов», — отметила стилист.
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Она дала простой совет. По ее словам, можно сделать тест-драйв при покупке вещи из такого материала. Нужно просто пальцем провести по вещи и не царапать ее. Если останется след, то от покупки лучше отказаться. На такой кожи точно останутся пятна и царапины, пишет портал «А теперь внимание!».