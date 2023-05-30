Как правильно выбрать наряд из лакированной кожи, чтобы он прослужил вечность: ценный совет стилиста

«В первую очередь нужно смотреть, чтобы кожа была качественная. Помните, сейчас большинство лакированной кожи — это экокожа, а не натуральная. И она очень легко царапается из-за лака, поэтому нужно смотреть, чтобы при соприкосновении с другими предметами на коже не оставалось следов», — отметила стилист.

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Она дала простой совет. По ее словам, можно сделать тест-драйв при покупке вещи из такого материала. Нужно просто пальцем провести по вещи и не царапать ее. Если останется след, то от покупки лучше отказаться. На такой кожи точно останутся пятна и царапины, пишет портал «А теперь внимание!».