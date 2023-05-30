Александр Рогов назвал самый горячий тренд этого лета: такие топы и платья должна купить каждая модница

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На этот раз Рогов подчеркнул, что такие вещи подойдут девушкам с любой фигурой. Грудь может быть как пышной, так и небольшого размера. А если кто-то опасается, что такой наряд будет смотреться вульгарно, то можно воспользоваться лайфхаком от Рогова.

Он предложил сочетать платья и топы бюстье с максимально простыми базовыми вещами, о чем стилист написал в своем телеграм-канале. Именно так это делают первые модницы — от Хейли Бибер, Ирины Шейк и Кендалл Дженнер до Ким Кардашьян. К примеру, корсет-топ можно носить с джинсами.