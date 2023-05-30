Муравьи в ужасе разбегутся, почуяв этот запах: секретное средство отпугивания насекомых

Многие хозяйки долго и безуспешно борются с муравьями. Между тем, справиться с нашествием этих насекомых поможет обычная кофейная гуща – вещь, которую чаще всего просто выливают в канализацию. Рекомендуется засыпать гущу прямо в муравейник. Так как муравьи не переносят запаха кофе, они очень быстро покинут насиженное место, чтобы уйти от него подальше.

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Можно быть уверенными: на вашем участке они теперь не появятся еще долго. Если муравьи надоедают в доме – посыпьте кофейной гущей места, в которых видите их чаще всего: результат будет таким же. Например, можно разложить гущу в цветочные горшки: это пойдет только на пользу растениям. По материалам изданий vnimanie.pro и Sante.