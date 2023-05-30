Как продлить срок службы шнура зарядного устройства: хитрый трюк с шариковой ручкой

Зарядные устройства порой быстро приходят в негодность из-за залома у основания. Чтобы избежать этой неприятности, вам понадобится обычная шариковая ручка. Нужно разобрать ее, вытащить тонкую пружинку, в которую вставляется стержень, и надеть эту пружинку на шнур в месте крепления, возле основания.

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Он сбережет от заломов и перетираний, и зарядное устройство прослужит в разы дольше. При этом не придется выбрасывать стержень: его можно использовать, когда в другой ручке закончатся чернила. По материалам издания vnimanie.pro и Telegram-канала «Современная хозяйка».