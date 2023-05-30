Вы точно варите макароны неправильно: неожиданная хитрость

Макроны любят и часто едят в каждом доме. Но при всей популярности этого гарнира большинство хозяек варят их неправильно. Нас с детства приучали к тому, что сваренные макаронные изделия нужно слить и промыть холодной водой. Оказывается – это в корне неверно!

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Если вы планируете подавать макароны на стол немедленно, то ни в коем случае нельзя промывать их сырой водой из-под крана. Вместо этого в них просто добавляют сливочное масло. Промыть можно – но только если вы готовите их «на потом» и планируете, остудив, убрать в холодильник. Но и в этом случае не стоит использовать сырую воду – нужна только кипяченая, советует издание vnimanie.pro со ссылкой на «Белновости».