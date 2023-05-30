Вонючий засор в раковине уйдет мгновенно: его прочистит простое средство

Порой слив в раковине засоряется, и тогда наша жизнь превращается в настоящий кошмар: невозможно нормально умыться и помыть посуду, появляется неприятный запах из раковины… Можно, конечно, пользоваться специальными химическими средствами для прочистки труб, но такие средства не всегда работают эффективно.

Необязательно в таком случае звать на помощь сантехников и разбирать трубы. Можно обойтись средством попроще – бросить в засорившийся слив капсулу для стирки и залить ее кипяченой водой. Секрет прост – в такой капсуле содержится гель, он проникает внутрь трубы, размягчает и растворяет скопившийся там жир.

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Спустя 10 минут после описанного действия рекомендуется залить в слив еще 2 литра кипяченой воды, после чего закрепить результат уксусом – влить туда же 250 мл, чтобы справиться с неприятными запахами. По материалам издания vnimanie.pro и YouTube-канала «Советы для дома».