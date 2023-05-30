Названа тройка лидеров – лучший российский корм для собак

Качественный корм для собак – одно из главных условий хорошего здоровья и настроения питомцев. После исследования разных марок российских кормов была названа тройка лучших. Среди них - Zoogurman со вкусом индейки, разработанный для мелких и средних пород. В этом корме сбалансированный состав, в который входят мясо птицы, витамины и минералы. Производители не стали включать в свой корм консерванты и красители. Кроме того, Zoogurman – достаточно экономичный корм.

Отлично усваивается также Nature's Table со вкусом курицы – он предназначен для собак мелких пород. В нем есть углеводы – кукуруза и пшено, и белки – куриное яйцо и лосось. Единственный недостаток – иногда может наблюдаться аллергия.

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Замыкает тройку лидеров Karmy Medium Adult со вкусом телятины, предназначенный для взрослых собак средних пород. Он не содержит ГМО и красители, нет в нем кукурузы и сои. Производители создают его из дегидрированной телятины и субпродуктов с добавлением цельных злаков, животных жиров, белка, растительной клетчатки и пробиотиков, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на проект «Рейтинг лучшего».