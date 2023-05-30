Стильные и удобные: эти трендовые сумки будут актуальны каждое лето — модницы скупают

Каждая девушка продумывает свои образы. И к наряду нужно подобрать не только обувь, но и сумку. Однако порой этот аксессуар не нужно менять каждый день. Достаточно подобрать сумку, которая будет подходить сезону.

Стилист Мария Абабкова рассказала, какие сумки будут в тренде летом 2023 года. Их можно смело покупать, чтобы выглядеть стильно.