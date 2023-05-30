Стильные и удобные: эти трендовые сумки будут актуальны каждое лето — модницы скупают

Каждая девушка продумывает свои образы. И к наряду нужно подобрать не только обувь, но и сумку. Однако порой этот аксессуар не нужно менять каждый день. Достаточно подобрать сумку, которая будет подходить сезону.
Стилист Мария Абабкова рассказала, какие сумки будут в тренде летом 2023 года. Их можно смело покупать, чтобы выглядеть стильно.
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Сразу эксперт призналась, что в теплое время года в моде плетеные аксессуары, поэтому каждая модница имеет в гардеробе сумку-корзинку.
Также стилист рекомендовала покупать объемные шопперы, сумки-багеты, мешковатые, а также любые сумки из натуральных тканей, пишет портал «А теперь внимание!».