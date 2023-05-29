Лучше отказаться: стилист назвала тренд лета-2023, который запрещено носить некоторым женщинам

Многие девушки следят за модой и скупают вещи, которые становятся трендовыми. Однако не всегда такие наряды украшают человека. В сезоне весна-лето 2023 года стала популярна лакированная кожа. Однако стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, кому точно стоит отказаться от вещей из этого материала7
Она пояснила, что от лакированных кожаных вещей лучше отказаться некоторым людям, так как они просто их не украсят.
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«Ну, во-первых, она не очень подходит тем, кто носит кэжуал, потому что он у нас предполагает более матовую кожу. Она также не подойдет тем, кто носит откровенную романтику, наивную. Соответственно, как бы она подходит вот только в драматическом направлении одежды и поэтому в остальных направлениях она не идет», — объяснила Абабкова, пишет портал «А теперь внимание!».