Пятна и неприятный запах исчезнут: как отстирать кухонные полотенца — проверенный рецепт без химии

В доме есть вещи, которые регулярно требуют стирки. В этой категории находятся кухонные полотенца. Они страдают больше всего, так как они постоянно в пятнах, масле, а также неприятно пахнут.

Обычно такие полотенца просто выкидывают, но есть хитрый способ, который вмиг сделает полотенца кристально чистыми. Для этого не нужно покупать специальную химию. Понадобится лишь горчичный порошок.