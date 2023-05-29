Пятна и неприятный запах исчезнут: как отстирать кухонные полотенца — проверенный рецепт без химии

В доме есть вещи, которые регулярно требуют стирки. В этой категории находятся кухонные полотенца. Они страдают больше всего, так как они постоянно в пятнах, масле, а также неприятно пахнут.
Обычно такие полотенца просто выкидывают, но есть хитрый способ, который вмиг сделает полотенца кристально чистыми. Для этого не нужно покупать специальную химию. Понадобится лишь горчичный порошок.
По словам знающих хозяек, нужно взять 4 ложки горчичного порошка и растворить в горячей воде (не кипятке) до получения густой кашеобразной массы. После этого полученную массу помещают на полотенца и оставить их на 6-8 часов. Уже после этого их нужно постирать.
«Этот метод помогает хорошо удалить жирные пятна», – пишет Дзен-канал «ХозВопрос».
Также отмечается, что светлые полотенца из натуральных тканей также можно просто прокипятить с поваренной солью или пищевой соды. Это поможет им вернуть первоначальный вид и продезинфицировать.