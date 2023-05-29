Привлекательность станет зашкаливать: в какой расцветке нужно покупать платья и юбки на это лето

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«Например, леопардовые лодочки были и остаются отличной акцентной инвестицией в гардероб. Как и, например, шелковый платок каре размером 90 на 90 или шелковая сорочка с леопардовым принтом.

Если вы готовы выкрутить тумблер привлекательности на максимум, в звериной расцветке можно выбрать платье на запах или платье-комбинацию. Активный принт на простой по крою модели — это беспроигрышный вариант», — заявила эксперт.