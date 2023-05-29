Привлекательность станет зашкаливать: в какой расцветке нужно покупать платья и юбки на это лето

С приближением тепла многие девушки стремятся обновить гардероб. На этот раз персональный стилист Евгения Гудошина рассказала, какие вещи с анималистичным принтом стоит купить в этом сезоне. Она призналась, что это будет хорошая инвестиция, так как такая расцветка из моды не выходит.
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«Например, леопардовые лодочки были и остаются отличной акцентной инвестицией в гардероб. Как и, например, шелковый платок каре размером 90 на 90 или шелковая сорочка с леопардовым принтом.
Если вы готовы выкрутить тумблер привлекательности на максимум, в звериной расцветке можно выбрать платье на запах или платье-комбинацию. Активный принт на простой по крою модели — это беспроигрышный вариант», — заявила эксперт.
Гудошина добавила, что особенно хорошо анималистичные принты всегда выглядят на фактурных натуральных тканях типа льна. Она предложила обратить внимание на льняную юбку с рисунком под зебру и трапециевидного кроя. Такой вариант можно сочетать с рубашкой или даже с лифом от купальника, если лук для пляжа, пишет портал «А теперь внимание!».