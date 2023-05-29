Все зависит от длины: стилист раскрыл секрет, как часто необходимо стричь волосы — многие делают ошибку

Многие девушки мечтают о длинных локонах. Однако порой каждый раз стригут кончики, когда оказываются в салоне красоты. Мастера порой настаивают на том, чтобы срезать кончики. Но в среднем парикмахеры рекомендуют стричь волосы каждые три-четыре месяца.
А вот короткие волосы требуется стричь чаще, чтобы прическа сохраняла форму. Эксперты признаются, что лучше стричь волосы каждые четыре-шесть недель, а вот обладательницам длинных волос стрижка может потребоваться порой раз в полгода.
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Все дело в том, что если не делать регулярную стрижку, то возникают такие проблемы, как ломкость волос и секущиеся кончики. Профессиональный парикмахер Арсен Гургов пояснил, что это особенно полезно, если волосы очень длинные.
«Чем длиннее волосы, тем более они склонны к появлению секущихся кончиков, поэтому гораздо важнее не отставать от графика регулярной стрижки», — подчеркнул эксперт, пишет Glam.