Это главный писк лета-2023: названа трендовая челка, которая мгновенно молодит даже в 40 лет

Каждый год меняется мода на стрижки. На этот раз накануне лета трендом стала полупрозрачная челка. Стилисты признались, что можно сделать такую стрижку этим летом. Особенно актуальна она для дама за 40, так как такая прическа создает эффект игривости и молодости. Модницы уже просят такую челку у парикмахеров.
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Отмечается, что модная челка выглядит очень воздушно. Пряди спадает на лицо, позволяя коже дышать. По словам стилистов, она похожа на челку-шторку, которая была на пике популярности в прошлом году. Однако она смотрится более небрежная и намного тоньше. Такая челка идеально подойдет для тех, кто хочет обновить прическу и добавить свежести в свой образ.
Более того, такая стрижка подходит для всех типов волос, а также шикарно выглядит как на длинных, так и на коротких стрижках. Кроме того, если челка быстро надоест, то эти несколько тонких прядей челки легко будет отрастить уже к зиме, пишет Glam.