Это главный писк лета-2023: названа трендовая челка, которая мгновенно молодит даже в 40 лет

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Отмечается, что модная челка выглядит очень воздушно. Пряди спадает на лицо, позволяя коже дышать. По словам стилистов, она похожа на челку-шторку, которая была на пике популярности в прошлом году. Однако она смотрится более небрежная и намного тоньше. Такая челка идеально подойдет для тех, кто хочет обновить прическу и добавить свежести в свой образ.

Более того, такая стрижка подходит для всех типов волос, а также шикарно выглядит как на длинных, так и на коротких стрижках. Кроме того, если челка быстро надоест, то эти несколько тонких прядей челки легко будет отрастить уже к зиме, пишет Glam.