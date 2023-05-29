Будете выглядеть глупо: названы сумки, которые уже безнадежно устарели и вышли из моды

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. К любому образу важно подобрать аксессуары. Многие особое внимание уделяют сумкам, которые могут стать изюминкой лука и показать характер своей хозяйки. Стилист Мария Абабкова рассказала, какие сумки вышли из моды. Она подчеркнула, что такие сумки нельзя покупать, если девушка хочет быть в тренде.
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«Вышли из моды сумки с не очень приятной, блестящей фурнитурой. Также кросс-боди на тонком длинном ремешке», — поделилась Мария, пишет портал «А теперь внимание!».
Напомним, что ранее стилисты рассказали, какая вещь стала самой модной в этом сезоне. На лето все скупают именно такие юбки.