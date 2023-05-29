Щель между кухонной плитой и столешницей можно вычистить без труда: секретный способ

Почти на каждой кухне имеется этот коварный зазор между плитой и столешницей – узенькая щель, в которую невозможно добраться, чтобы вычистить скопившийся там мусор и загрязнения. Часто это место становится предметом огорчения для хозяек: везде чистота, а в этой щели – грязь! Что же делать? Оказывается, вычистить это злосчастное место очень просто. Для этого нужны всего два предмета: влажное полотенце и нож.
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«Если вы хотите почистить щель между духовкой и столешницей, но у вас нет времени вытаскивать всю духовку, вы можете взять только нож для масла и влажное полотенце, поместить их между щелью и аккуратно и медленно провести. Вы соберете весь жир и грязь, которые застревают между этой поверхностью», - приводит слова профессионального уборщика издание vnimanie.pro.