Щель между кухонной плитой и столешницей можно вычистить без труда: секретный способ

Почти на каждой кухне имеется этот коварный зазор между плитой и столешницей – узенькая щель, в которую невозможно добраться, чтобы вычистить скопившийся там мусор и загрязнения. Часто это место становится предметом огорчения для хозяек: везде чистота, а в этой щели – грязь! Что же делать? Оказывается, вычистить это злосчастное место очень просто. Для этого нужны всего два предмета: влажное полотенце и нож.

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