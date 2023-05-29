Крутое средство для мытья посуды из копеечных материалов, которые есть в каждом доме

Многие не любят мыть посуду с помощью специальных средств: стоят они довольно дорого, а заканчиваются быстро, да и с отмыванием жирных тарелок справляются не всегда. Кроме того, такие средства содержат в себе химические компоненты, частички которых потом могут попасть вместе с пищей в организм.

Для таких людей есть отличная альтернатива: эффективное средство для мытья посуды можно приготовить дома из подручных материалов, и оно получится даже круче, чем разрекламированные. Нужно натереть на крупной терке обычное хозяйственное мыло.

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Понадобится 2 столовые ложки такой стружки. Мыло следует развести в горячей воде – до консистенции геля. И добавить 1 столовую ложку любой зубной пасты. После тщательного перемешивания домашнее средство готово к использованию. Посуда станет отмываться намного быстрее и качественнее, а денег на это потратится в десятки раз меньше, сообщают издания vnimanie.pro и «Белновости».