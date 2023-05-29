Может ли краска для волос привести к облысению: совет дерматолога

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По словам дерматолога, беспокоиться по поводу окрашивания волос не стоит: это не опасно и не может привести к облысению. Чтобы защитить свои волосы от выпадения, специалист рекомендует использовать специальные шампуни и лосьоны, а также делать массаж головы. Хорошо себя зарекомендовали лекарственные препараты миноксидил и финастерид. В особо тяжких случаях можно сделать пересадку волос.