Садовод открыл секрет: названо главное условие для хорошего урожая клубники

Главный совет по выращиванию вкусной клубники дал успешный садовод Рустам Расулов, эксперт по садоводству. По его словам, в первую очередь необходимо выбрать правильное место для посадки клубники. А значит – не обойтись без севооборота, то есть следует чередовать огородные культуры. Если говорить о Московской области, то клубника лучше всего будет себя чувствовать на солнечной стороне, там, где до нее не доберется тень.

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Садовод добавил, что клубника растет два года, а вот на третий ее можно «переселять» на другие грядки. По словам Расулова, для покупки рассады можно выбрать и гипермаркет, и обычный рынок, - главное, чтобы сорт был подходящим. Но и это еще не все условия для хорошего урожая: главное слово остается за погодой, сообщает издание Аrgumenti.ru.