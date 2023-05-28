Только такие футболки превратят любую девушку в стройную модницу — есть всего три правила

Одной из самых универсальных вещей в любом гардеробе является футболка. Ее можно носить с шортами и даже с брючными костюмами. Стилист Анастасия Хохлова призналась, что есть правила, которые надо учитывать при выборе футболки. По ее словам, от длины обновки зависит то, насколько стройной в ней будет выглядеть девушка.
Для начала стилист подчеркнула, что необходимо выбрать футболку из натуральных материалов. Идеальным будет состав, в котором не менее 95% хлопка.
Еще лучше заранее продумать, чем можно носить футболку. Если она будет сочетаться с брюками, джинсами или шортами, то эксперт рекомендует отдать предпочтение однотонной вещи или с абстрактным принтом. В таком случае получится более гармоничный и стройный образ.
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Однако самым важным нюансом при выборе футболке является ее длина. По словам стилиста, она должна быть подобрана таким образом, чтобы визуально вытягивать силуэт и подчеркивать талию.
«Удлиненные футболки можно покупать, если планируете носить их навыпуск. Не слишком длинную футболку стоит приобретать, если хотите заправлять ее в брюки или юбку.
Сейчас эта тема очень популярна, потому что визуально поднимает линию талии, делая вас стройнее. И третий вариант футболки — укороченная. Она, естественно, заправляется», — объяснила порталу «Городовой» стилист Анастасия Хохлова.