Только такие футболки превратят любую девушку в стройную модницу — есть всего три правила

Для начала стилист подчеркнула, что необходимо выбрать футболку из натуральных материалов. Идеальным будет состав, в котором не менее 95% хлопка.

Еще лучше заранее продумать, чем можно носить футболку. Если она будет сочетаться с брюками, джинсами или шортами, то эксперт рекомендует отдать предпочтение однотонной вещи или с абстрактным принтом. В таком случае получится более гармоничный и стройный образ.

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