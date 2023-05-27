Иностранцы над этим смеются: эти семь безвкусных вещей летом носят только россиянки

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и привлекательное, но время скоротечно и порой вещи быстро устаревают. Составить правильный гардероб – сложная задача, с которой не все справляются. Эксперты рассказали, какие семь образов сразу же выдают отсутствие вкуса у россиянок.
И первым в списке оказался костюм из плотных тканей, который летом носить не стоит. Такой наряд подойдет для офиса, но на отдыхе в нем девушка будет выглядеть нелепо. А также в жаркую погоду в нем будет дискомфортно. По той же причине стилисты рекомендуют забыть про образы с каблуками – они получатся слишком «тяжелыми».
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Также облачатся в тотал блек не самая удачная идея. Эксперты пояснили, что темные цвета в одежде притягивают тепло, а также смотрятся крайне мрачными. Предпочтительнее летом будут серые, бежевые и пастельные оттенки, пишет MarieClaire.
Дополнять лук кожаной сумкой тоже ужасная идея. Просто такая деталь будет утяжелять образ, а также многим покажется громоздкой.Идеально будет смотреться обычный шоппер или плетеные сумки. Платья из плотного материала летом лучше также не носить.
Стилисты отметили, что рубашка и юбка у многих являются одним из базовых элементов гардероба, но на отдыхе эти вещи смотрятся нелепо. Кожаные наряды также будет крайне неуместны на курорте.