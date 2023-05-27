Для королев пляжа: пять купальников для лета-2023, которые сделают любую женщину стройнее

Лето уже на пороге, а значит начинается сезон отпусков. Каждая девушка с особым трепетом выбирает купальник. На пляже хочется не только получить загар, но и выглядеть красиво.
Эксперты напомнили, что уже пора выбрать купальник. Стилисты дали советы, какой купальник выбрать, чтобы он стройнил и скрывал недостатки фигуры.
И в пятерку самых удачных фасонов купальников попали те, которые подчеркивают талию.
Такой фасон скорректирует фигуру и придаст форму «песочных часов». Также сделать акцент на талии поможет ремешок.
«Купальники с глубоким вырезом убирают акцент с живота и создают более изящную шею», – сказали стилисты.
Также не первый год актуальны модели купальников, у которых бедра максимально открыты. Они удлиняют ноги и делают силуэт стройнее. А если выбрать такой фасон в темном цвете из плотной ткани, то они замаскируют лишние сантиметры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А так как вертикальные полосы визуально делают фигуру стройнее, то купальник с таким принтом можно выбирать для пляжа тем, у кого роскошные формы.
Не стоит забывать про купальники в стиле ретро. Они могут быть очень выразительными. У таких купальников пышный лиф, который подчеркнет бюст, и высокая посадка, скрывающая животик7
«Если вас беспокоит объем в области рук и плеч, то выбирайте модели с закрытым топом. Тогда визуально ваш «верх» будет менее объемным, а руки будут смотреться спортивнее», – делится стилист, пишет wday.ru.