Для королев пляжа: пять купальников для лета-2023, которые сделают любую женщину стройнее

И в пятерку самых удачных фасонов купальников попали те, которые подчеркивают талию.

Такой фасон скорректирует фигуру и придаст форму «песочных часов». Также сделать акцент на талии поможет ремешок.

«Купальники с глубоким вырезом убирают акцент с живота и создают более изящную шею», – сказали стилисты.

Также не первый год актуальны модели купальников, у которых бедра максимально открыты. Они удлиняют ноги и делают силуэт стройнее. А если выбрать такой фасон в темном цвете из плотной ткани, то они замаскируют лишние сантиметры.

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А так как вертикальные полосы визуально делают фигуру стройнее, то купальник с таким принтом можно выбирать для пляжа тем, у кого роскошные формы.

Не стоит забывать про купальники в стиле ретро. Они могут быть очень выразительными. У таких купальников пышный лиф, который подчеркнет бюст, и высокая посадка, скрывающая животик7