Женщинам 30+ ни в коем случае нельзя носить эти вещи: устарели и выглядят нелепо

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Стилист предупредила, какие вещи уже не в тренде. Более того, из нельзя носить девушкам в элегантном возрасте

Каждый год меняются тренды. Однако некоторые женщины с трудом расстаются с вещами. В итоге они лишь портят их внешность. Стилист Наталья Соломенникова рассказала, какие вещи ни в коем случае не стоит носить девушкам старше 30 лет. Они не только устарели, но и смотрятся нелепо на тех, кто уже давно повзрослел.

И первыми в списке оказались футболки с надписями. Они остаются популярными, но стилист отметила, что их не стоит носить. Она подчеркнула, что лучше опасаться тех футболок, где надписи на иностранном языке. Если не знать перевод, то можно попасть в неловкую ситуацию. 

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Также эксперт рассказала, что рубашки с рюшами визуально утяжеляют верх фигуры. Воланы могут скрыть шею, чем испортят весь вид. 

А еще летом многие хотят носить тонкие платья с принтом в мелкий цветочек, но оно мало кому идет. Стилист рекомендует вместо этого выбирать анималистичные расцветки, сообщает «Я Покупаю».

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