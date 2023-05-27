Подойдет для любой фигуры: так выглядит самая желанная вещь лета-2023, за которой охотятся модницы

Эксперты отметили, что можно смело создать тотал лук из денима. Для этого можно использовать джинсовую рубашку, юбку, контрастные аксессуары. такой наряд подойдет как для прогулки, так и для фотосессии.

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Не менее топовое сочетание – деним и кожа. Трендом сезона считаются: «винтажные» косухи и классические кожаные куртки в сочетании с макси-юбкой из денима.

Также можно носить с юбкой объемный пиджак. При этом цвет можно выбрать на свой вкус. Главное — не переборщить с количеством цветов. Предпочтительнее в образе использовать два или три цветовых акцента, пишет The Voice.