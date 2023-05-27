Подойдет для любой фигуры: так выглядит самая желанная вещь лета-2023, за которой охотятся модницы

Весна подходит к концу, а вперед три месяца лета. Обычно в жаркую погоду хочется выглядеть максимально женственно. На этот раз стилисты назвали самую популярную вещь сезона. Модницы уже выстраиваются в очереди за такой обновкой. Трендом лета-2023 стала длинная джинсовая юбка с разрезами спереди или по бокам.
Эксперты отметили, что можно смело создать тотал лук из денима. Для этого можно использовать джинсовую рубашку, юбку, контрастные аксессуары. такой наряд подойдет как для прогулки, так и для фотосессии.
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Не менее топовое сочетание – деним и кожа. Трендом сезона считаются: «винтажные» косухи и классические кожаные куртки в сочетании с макси-юбкой из денима.
Также можно носить с юбкой объемный пиджак. При этом цвет можно выбрать на свой вкус. Главное — не переборщить с количеством цветов. Предпочтительнее в образе использовать два или три цветовых акцента, пишет The Voice.