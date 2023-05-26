Мифы о брюнетках: эксперт рассказал, действительно ли они более страстные, чем блондинки

28 мая, в День брюнеток, предлагаем вспомнить самые известные мифы о темноволосых женщинах — и разобраться, какие из них правда. Миф первый — «брюнетки быстрее стареют» — развеивает врач-косметолог Елена Богатова:

«Старение зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание и воздействие окружающей среды. Цвет волос не является определяющим фактором».

Миф второй — о том, что брюнетки умнее и рассудительнее других женщин. Оказывается, и это не так:

«Цвет волос — это просто естественное свойство и часть нашей внешности. И уж тем более никаким образом он не связан с уровнем интеллекта», — уверяет психолог Анастасия Корнеева.

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Утверждение о том, что темноволосые дамы чаще подвержены депрессии, тоже не соответствует действительности. А вот миф о повышенной страстности брюнеток, как оказалось, отчасти имеет под собой основание.