Эти цвета притянут деньги и любовь: как из своего дома сделать магнит для счастья

Астролог пояснила, что север, северо-восток и восток дома являются зоной притяжения энергии. Поэтому для зон, которые находятся в этом направлении лучше использовать легкие светлые цвета. Это может быть белый и даже оттенки желтого. По словам эксперта, лимонные тона ассоциируются с оптимизмом и счастьем, а также улучшают работу мозга.

Однако не стоит перебарщивать. Так как избыток этого цвета может приводить к беспокойству и даже агрессии.

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А вот в восточном секторе смело можно использовать оранжевый цвет, который придаст чувство надежности и комфорта. Но тут тоже надо знать меру, иначе в комнатах с таким цветом будет чувствоваться сильная утомляемость.

Эксперт предупредили, что южном сектора дома бушует энергия огня. Тут можно использовать красный цвет. Она рекомендовала использовать «земляные» оттенки, а не делать акцент только на ярком оттенке.

«Подойдут все тона от светло-бежевого до насыщенного коричневого, а также бутылочный зеленый, хаки, сиреневый и фиолетовый. Эти же цвета хорошо использовать в юго-западном направлении жилища», – сказала астролог.

В северо-западном снова будут актуальны белый и его оттенки. В западном секторе уже можно дать волю фантазии. В обстановке можно применить синий, фиолетовый, лиловый, сиреневый, черный, серый и коричневый, передают Рамблер.Гороскопы.