Разделочная доска прослужит вечно: просто намажьте ее этим копеечным средством

Чтобы не покупать доску для резки продуктов каждый месяц, достаточно взять копеечное средство и намазать его на предмет. Речь идет про масло, которое создаст защитный слой. Отмечается, что лучше взять льняное масло.

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Сначала необходимо доску вымыть и высушить. Уже потом на нее нанести слой масла чистой тряпкой. Когда дочка высохнет, процедуру нужно будет повторить. В идеале необходимо нанести три слоя и дождаться высыхания пропитки.

И такую манипуляцию регулярно делать не нужно. Достаточно будет одного раза в три месяца, пишут «Белновости».