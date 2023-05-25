Разделочная доска прослужит вечно: просто намажьте ее этим копеечным средством

Разделочная доска используется на кухне каждый день, поэтому ей нужно уделять особое внимание. Оказывается, есть способ, который продлит ей жизнь.
Чтобы не покупать доску для резки продуктов каждый месяц, достаточно взять копеечное средство и намазать его на предмет. Речь идет про масло, которое создаст защитный слой. Отмечается, что лучше взять льняное масло.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Сначала необходимо доску вымыть и высушить. Уже потом на нее нанести слой масла чистой тряпкой. Когда дочка высохнет, процедуру нужно будет повторить. В идеале необходимо нанести три слоя и дождаться высыхания пропитки.
И такую манипуляцию регулярно делать не нужно. Достаточно будет одного раза в три месяца, пишут «Белновости».