Всегда в моде: эти три пары обуви хотят купить все — за ними стоят в очередях

Каждая девушка знает, что к наряду нужно подобрать пару обуви. Примечательно, что некоторые туфли и босоножки оказываются хитами. Стилист-имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие пары обуви всегда будут в моде. Она назвала три модели, которые станут беспроигрышной инвестицией в гардероб.
И первым в списке оказались черные босоножки на двух ремешках на прямом каблуке. Они смотрятся элегантно и не потеряют актуальности несколько лет точно. Более того, это универсальная обувь для летнего сезона и всегда дополнит повседневные образы, а также вечерние.
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Также модницам нужно иметь белые базовые кеды. Для жительниц большого города это необходимый предмет гардероба. Мода на форму кроссовок постоянно меняется, но базовые кеды всегда в тренде.
Еще одной моделью на все случаи жизни являются лодочки с острым носом и прямым каблуком. Они придадут статусности образу для деловой встречи или вечернего аутфита. Вечная классика украсит лук, пишет портал «А теперь внимание!».