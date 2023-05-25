Всегда в моде: эти три пары обуви хотят купить все — за ними стоят в очередях

И первым в списке оказались черные босоножки на двух ремешках на прямом каблуке. Они смотрятся элегантно и не потеряют актуальности несколько лет точно. Более того, это универсальная обувь для летнего сезона и всегда дополнит повседневные образы, а также вечерние.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также модницам нужно иметь белые базовые кеды. Для жительниц большого города это необходимый предмет гардероба. Мода на форму кроссовок постоянно меняется, но базовые кеды всегда в тренде.

Еще одной моделью на все случаи жизни являются лодочки с острым носом и прямым каблуком. Они придадут статусности образу для деловой встречи или вечернего аутфита. Вечная классика украсит лук, пишет портал «А теперь внимание!».