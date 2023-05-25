Где подростку искать работу на лето: пять вариантов

Многие подростки с приходом летних каникул хотят поработать, но не знают, где искать подходящую работу. Можно выделить — основных источников информации. Первый — центр занятости. Его специалисты точно знают, каким предприятиям летом нужны дополнительные сотрудники, и подросткам обязательно предложат несколько таких вакансий. Например, часто требуются почтальоны, озеленители, помощники в автомастерских.

Второй источник — официальные сайты муниципалитетов, образовательных учреждений и ДК. Там могут набирать вожатых, помощников корреспондентов и т. д. Третий — специализированные сайты по поиску работы: там часто есть разделы, где размещают вакансии для школьников от 14 лет.

Четвертый — объявления в соцсетях. Здесь легко растеряться, потому что объявлений очень много и не все они являются легальными. Необходимо подключать критическое мышление и отбрасывать все объявления, вызывающие сомнения, например, предлагающие несоразмерно высокую зарплату.

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Пятый — знакомые: в разговорах часто можно узнать, что на какое-то предприятие требуются подростки в качестве временной рабочей силы. В любом случае, прежде чем соглашаться на такую работу, нужно выяснить законность вакансии, узнать все требования и условия, а родители должны позаботиться о том, чтобы права подростков не нарушали.

По материалам издания «РИАМО»