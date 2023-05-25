«Маникюр жены миллионера»: названы три главных тренда в дизайне ногтей на лето-2023

Девушки знают, что важно следить за внешностью. Многие особое внимание уделяют ногтям, так как ухоженные руки всегда привлекают мужское внимание. Однако дизайн ногтей может быть разнообразным. Для сайта Teleprogramma.pro мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина рассказала, какие тренды в маникюре будут на пике популярности летом 2023 года.
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«Маникюр без маникюра – безусловно тренд. Также остаются популярны все нюдовые оттенки. Причем, нерозовый, не белесый ярко, а сохраняется натуральность. Называется – "Маникюр жены миллионера". Мне кажется, он будет в тренде еще много лет. На это – самое то! Это самые бледные постельные оттенки, немножко с розовинкой, немножко с бежем, а который уходит в холодный оттенок. Вся эта тенденция будет сохраняться.
Также сейчас на лето очень актуально покрыть базой и топом. Это как-будто ноготочек натуральный и покрыт прозрачным лаком, но в то же время сохраняется его плотность. Так как материл жесткий, он защищает от внешних воздействий, но при этом ноготь выглядит натурально.
Также летом в тренде яркие оттенки. Возвращается мода на кислотность. Стиль времен Бритни Спирс вернулся в моду. Можно отследить, что популярны ногти, которые носили в 80-х и 90-х годах. Ультраяркость снова в моде», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Ксения Вахменина — мастер ногтевого сервиса.
Ксения Вахменина. Фото: Teleprogramma.pro