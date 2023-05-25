«Маникюр жены миллионера»: названы три главных тренда в дизайне ногтей на лето-2023

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«Маникюр без маникюра – безусловно тренд. Также остаются популярны все нюдовые оттенки. Причем, нерозовый, не белесый ярко, а сохраняется натуральность. Называется – "Маникюр жены миллионера". Мне кажется, он будет в тренде еще много лет. На это – самое то! Это самые бледные постельные оттенки, немножко с розовинкой, немножко с бежем, а который уходит в холодный оттенок. Вся эта тенденция будет сохраняться.

Также сейчас на лето очень актуально покрыть базой и топом. Это как-будто ноготочек натуральный и покрыт прозрачным лаком, но в то же время сохраняется его плотность. Так как материл жесткий, он защищает от внешних воздействий, но при этом ноготь выглядит натурально.

Также летом в тренде яркие оттенки. Возвращается мода на кислотность. Стиль времен Бритни Спирс вернулся в моду. Можно отследить, что популярны ногти, которые носили в 80-х и 90-х годах. Ультраяркость снова в моде», – поделилась эксперт.