Так протирать телевизор от пыли категорически нельзя — сломаете: названы главные ошибки

Некоторые хозяйки протирают жидкокристаллический экран влажной салфеткой, что не вредит. Но самый оптимальный вариант — обычная мягкая тряпка без ворса. Ее следует намочить водой и выжать. Самое важное, что ни в коем случае нельзя давить на экран: все движения должны быть легкими и едва ощутимыми.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Можно также использовать специальный спрей для чистки экранов, но его не нужно наносить сразу на телевизор. Сначала средство наносят на салфетку, а уже потом тряпкой надо протирать поверхность.

А если не соблюдать правила и рекомендации, то на экране появятся размытые пятна. Более того, экран может перестать работать, поскольку будет повреждена электроника, пишет «Городовой».