Так протирать телевизор от пыли категорически нельзя — сломаете: названы главные ошибки

Домохозяйки всегда знают, где в их доме собирается пыль. Обычно на телевизоре скапливается приличное количество грязи. Однако к технике нужно относиться бережно. Эксперты рассказали, как лучше протирать пыль на телевизоре. Оказалось, что есть распространенные ошибки, которые могут навредить технике.
Некоторые хозяйки протирают жидкокристаллический экран влажной салфеткой, что не вредит. Но самый оптимальный вариант — обычная мягкая тряпка без ворса. Ее следует намочить водой и выжать. Самое важное, что ни в коем случае нельзя давить на экран: все движения должны быть легкими и едва ощутимыми.
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Можно также использовать специальный спрей для чистки экранов, но его не нужно наносить сразу на телевизор. Сначала средство наносят на салфетку, а уже потом тряпкой надо протирать поверхность.
А если не соблюдать правила и рекомендации, то на экране появятся размытые пятна. Более того, экран может перестать работать, поскольку будет повреждена электроника, пишет «Городовой».