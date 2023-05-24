Важная деталь любого образа: названы самые модные солнцезащитные очки лета-2023

В список вошли очки без оправы. По словам стилиста, это отголоски нулевых, которые снова в моде. В этом сезоне такие очки стали трендом и часто используются дизайнерами.

«Кокетливые, дерзкие, с цветными стеклами и, главное, невесомые», — пояснила эксперт.

Актуальны и футуристические формы. Это широкие солнцезащитные очки, напоминающие маску виртуальной реальности. Именно такие очки были представлены на показе Balenciaga и Marni. Модели красовались в крупных очках с сильно вытянутыми вверх внешними уголками. Это очки для смелых девушек.

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Стоит обратить внимание на очки с цветными стеклами. В тренде как стекла в цвете электрик, так и до оттенка нежной дымки. Стилист призналась, что оттенки-фавориты: оранжевый, розовый, желтый, красный.

Можно смело выбирать очки с разноцветной оправой. Такой аксессуар может стать акцентным в образе. Оправы могут быть в белых, оранжевых, красных, синих, розовых оттенках. Дизайнеры считают особенно остромодными оправы, которые у многих были детстве, — украшенные цветочными и животными принтами.

Также не теряет своих позиций спортивный стиль, который по-прежнему в тренде.