Важная деталь любого образа: названы самые модные солнцезащитные очки лета-2023

Уже считанные дни остаются до начала лета. Примечательно, что девушки обычно тщательно подбирают наряды для жаркой погоды. Также ни один образ не может обойтись без аксессуаров. Солнцезащитные очки являются необходимым украшением в ясную погоду. Персональный стилист и аналитик трендов Евгения Гудошина рассказала, какие очки станут самыми модными в 2023 году.
В список вошли очки без оправы. По словам стилиста, это отголоски нулевых, которые снова в моде. В этом сезоне такие очки стали трендом и часто используются дизайнерами.
«Кокетливые, дерзкие, с цветными стеклами и, главное, невесомые», — пояснила эксперт.
Актуальны и футуристические формы. Это широкие солнцезащитные очки, напоминающие маску виртуальной реальности. Именно такие очки были представлены на показе Balenciaga и Marni. Модели красовались в крупных очках с сильно вытянутыми вверх внешними уголками. Это очки для смелых девушек.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стоит обратить внимание на очки с цветными стеклами. В тренде как стекла в цвете электрик, так и до оттенка нежной дымки. Стилист призналась, что оттенки-фавориты: оранжевый, розовый, желтый, красный.
Можно смело выбирать очки с разноцветной оправой. Такой аксессуар может стать акцентным в образе. Оправы могут быть в белых, оранжевых, красных, синих, розовых оттенках. Дизайнеры считают особенно остромодными оправы, которые у многих были детстве, — украшенные цветочными и животными принтами.
Также не теряет своих позиций спортивный стиль, который по-прежнему в тренде.
«И неважно, какой вид активности вы предпочитаете, потому что марки создали аксессуары на любой вкус. Например, у Gucci можно найти крупные лыжные маски, за очки для велоспорта отвечает Stella McCartney, а за плавание — Haider Ackermann», — сказала Гудошина, пишет журнал Marie Claire.