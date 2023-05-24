Хитрость для хозяек: как сделать овощные закрутки за час — заготовка на зиму просто и вкусно

Каждая хозяйка знает: чтобы сделать овощные консервы на зиму, нужно потратить массу времени и сил. При этом мало кто знает, что для заготовки, например, огурцов, достаточно одного часа. Просто нужно выбрать правильный способ. Хитрость заключается в следующем.

Для консервации огурцов следует взять пластиковые бутылки большого объема. Огурцы тщательно промываются и заливаются холодной водой, через три часа их нужно промыть еще раз и обрезать хвостики, после чего сложить в бутылку до половины. Сверху добавить нужные пряности, специи и зелень: укроп, лавровый лист, чеснок, хрен, перец. Поверх пряностей — снова огурцы, и так до самого верха. Овощи залить холодным рассолом: на 3 литра воды — 100 граммов соли.

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Главное, чтобы вода заполняла бутылку под самое горлышко. Теперь надо плотно завинтить тару крышкой, как следует взболтать содержимое и поставить бутылку на хранение в темное прохладное место.

По материалам издания vnimanie.pro и портала «Своими руками»