Чем «напоить» клеща, чтобы он сам вылез из-под кожи: этот секрет может вас спасти

Поздняя весна и лето – время клещей. Мало кто знает простой способ самостоятельно избавиться от клеща, который уже успел впиться в кожу. Между тем, это можно сделать за пару минут. Нужно взять немного медицинского спирта, пропитать им кусочек ваты и приложить к месту укуса.

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Температура этого участка повысится, пары спирта проникнут под кожу, и под воздействием этих факторов клещ сам, добровольно, вылезет наружу. Единственное, что вам останется сделать, – это проверить, не остался ли кусочек клеща под кожей. Если под рукой нет чистого спирта, можно использовать любой другой крепкий алкогольный напиток – например, подойдет коньяк.

По материалам изданий vnimanie.pro и Alo