Пять самых трендовых босоножек лета-2023: подойдут каждой и сделают образ остромодным

Приближается лето, когда на улице становится жарко. Девушки сразу начинают носить платья, юбки и шорты. Но ни один образ не может обойтись без обуви. Для сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Диана Плиско рассказала, какие босоножки в тренде в этом сезоне. Она выделила пять модных фасонов.
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«Первый тренд – босоножки на каблучке kitten heel, на высоком и с тонким переплетением ремешка в стиле 20-х годов.
На втором месте в списке это металлизированные босоножки. Тут не важно, в какой форме. Главное, чтобы они были металлизированные или золотые. Также они могут быть металлизированные в ярких тонах: розовые, лавандовые.
Фото: freepik.com
Третий тренд – мюли, когда пятка открыта. Они такие дутые. Перепрелетения ремешков у них выглядят, как дутики.
Четвертое место – босоножки на широком устойчивом каблуке и платформе в стиле 70-х годов. Благодаря Valentino и Versace такие босоножки стали модными.
И пятый тренд – очень минималистичный дизайн. Когда у них тонкие ремешечки. Они выглядят лаконично и простенько», – высказалась стилист.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro